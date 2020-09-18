Tüyler neden diken diken olur?

18 Eylül 2020 Cuma, 14:52

Harvard Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, Harvard Üniversitesi’nde çalışan bilim insanları, tüylerin diken diken olmasının ardındaki gerçek sebebi bulmaya yönelik yaptıkları yeni çalışmada bu sebebi keşfettiler:

"Tüy ürpermesine sebep olan hücre tipleri, kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenmesi bakımından da önem taşıyor. Cildin altında kasılarak tüyleri diken diken yapan kaslar, sempatik sinirin kıl kökündeki kök hücrelere bağlanması için gerekli. Bu sempatik sinir, kası gererek ve tüylerin ürpermesine sebep olarak kısa vadede; kıl kökündeki kök hücreleri faaliyete geçirerek ve yeni kıl oluşumunu sağlayarak da uzun vadede soğuğa tepki veriyor."

Farelerden elde edilen ve Cell bülteninde yayımlanan bulgular, farklı hücre tiplerinin nasıl etkileşime girererek, kök hücre faaliyetini dış ortamdaki değişimlerle birleştirdiğini gösteriyor ve araştırmacıların bu süreci daha iyi anlamasını sağlıyor.

Kaynak: popsci.com.tr