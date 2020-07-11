Tuzla'da bir şahıs Marmaray durağında raylara atladı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 19:05

Tuzla'da saat 18.00 sıralarında İçmeler Marmaray durağında bir şahıs iddiaya göre trenin geldiği anda raylara atladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan olay nedeniyle Marmaray'da ulaşım aksadı. Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.