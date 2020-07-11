Tuzla'da bir şahıs Marmaray durağında raylara atladı
Tuzla'da iddiaya göre bir şahıs İçmeler Marmaray durağında trenin geldiği anda raylara atladı. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tuzla'da saat 18.00 sıralarında İçmeler Marmaray durağında bir şahıs iddiaya göre trenin geldiği anda raylara atladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.
Öte yandan olay nedeniyle Marmaray'da ulaşım aksadı. Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.
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