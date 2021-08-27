Tuzlaspor, evinde Boluspor'u yendi | 3-1

27 Ağustos 2021 Cuma, 23:14

TFF 1. Lig'in 3. haftanın açılış karşılaşmasında Tuzlaspor, Vefa Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 3-1 yenerek puanını 7'ye çıkarttı.

Tuzlaspor'un gollerini Ahmet Yazar, İsmail Konuk ve Samet Asatekin atarken, Boluspor'un golünü Tugay Kaçar kaydetti. Boluspor, yeni sezonda henüz galibiyetle tanışamadı.



Geçen sezon ligin ilk yarısında muhteşem bir çıkış yakalayan ancak ardından bu istikrarını devam ettiremeyen Tuzlaspor, yeni sezonda da iyi bir başlangıç yaptı.

Maçtan Dakikalar:

19. dakikada Bregu’nun ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada Bardhi’nin pasında defansın arkasına sarkan Ahmet Yazar’ın sol taraftan ceza sahası içine girip kaleci Selmani’nin üzerinden aşırttığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Tayfun’un sol taraftan ortasında arka direkte Rotman’ın indirdiği topu İsmail Konuk tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

45+3. dakikada sol taraftan Talha’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambolde ayağını sokan Tugay’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

61. dakikada Tayfun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani’de kaldı.

75. dakikada Tayfun’un aşırtma pasında defansın arkasına sarkan Samet’in ceza sahası içi sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1