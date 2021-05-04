TV8'in dizisi reyting kurbanı oldu: Doğduğun Ev Kaderindir final yapıyor
2 sezondur TV8 ekranlarında yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yapma kararı alındı. Dizinin final tarihi de netleşti.
Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'e geçtiğimiz bölümlerde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol veda etmişti.
43. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR
İlk sezonda reytingleri yüksek olan dizi, Mehdi karakterinin vedasıyla son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.
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