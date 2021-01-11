TV'de spor şöleni
Vodafone TV kullanıcıları, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in forma giydiği Leicester City’nin Southampton ile sahaya çıkacağı maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 itibarıyla canlı izleyebilecek.
Vodafone’un dijital TV servisi Vodafone TV, sporsever izleyicileri için S Sport ve S Sport2’nin de yer aldığı premium spor içeriklerinden oluşan zengin bir paket hazırladı. Vodafone TV kullanıcıları; Ocak ayı boyunca Premier Lig, NBA, Bundesliga, Portekiz Ligi ve Libertadores gibi dünyanın önde gelen liglerinden ve futbol organizasyonlarından heyecan dolu maçları canlı izleyebilecek. Vodafone TV’nin spor içeriklerini ayda 1,9 TL’ye sunulan yeni Vodafone TV Spor Paketi ile internetinden yemeden izlemek mümkün olacak.
Vodafone TV, Ocak’ta sporsever kullanıcıları için birbirinden cazip içerikler sunacak. Vodafone TV kullanıcıları, milli futbolcular Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in forma giydiği Leicester City’nin Southampton ile sahaya çıkacağı maçı 16 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 itibarıyla canlı izleyebilecek. Premier Lig’de 2020-21 sezonunun en çok gol atan futbolcusu Mohamed Salah’ın takımı lider Liverpool ile ikinci sıradaki Manchester United’ın karşılaşacağı maç ise 17 Ocak Pazar günü saat 19.30 itibarıyla canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Güney Amerika Şampiyonlar Ligi Libertadores’in yarı final karşılaşmalarını da Vodafone TV’den canlı izleyebilecek.
Vodafone TV, basketbolseverleri de NBA heyecanı ile buluşturuyor. Vodafone TV kullanıcıları, efsane basketbolcu LeBron James’in forma giydiği L.A. Lakers – Houston Rockets karşılaşması ve NBA liginin nefes kesen diğer maçlarını canlı izleyebilecek.
Vodafone TV’nin bu haftaki spor programında öne çıkan maçlar şöyle:
Premier Lig
13 Ocak Çarşamba - 23:15 - Aston Villa - Tottenham
16 Ocak Cumartesi - 20:30 - Aston Villa - Everton
16 Ocak Cumartesi - 23:00 - Leicester City - Southampton
17 Ocak Pazar - 19:30 - Liverpool - Manchester United
Bundesliga
15 Ocak Cuma - 22:30 - Union Berlin - Leverkusen
16 Ocak Cumartesi - 17:30 - Dortmund - Mainz
17 Ocak Pazar - 17:30 - Bayern Münih - Freiburg
NBA
13 Ocak Çarşamba - 04:00 - L.A. Lakers - Houston
15 Ocak Cuma - 06:00 - Golden State - Denver
16 Ocak Cumartesi - 03:30 - Dallas - Milwaukee
Libertadores
13 Ocak Çarşamba - 03:30 - Palmeiras - River Plate (Yarı final)
14 Ocak Perşembe - 01:15 - Santos - Boca Juniors (Yarı final)
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