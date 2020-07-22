22 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:41

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Sönmez, THY'nin küresel havacılık konsolidasyonunda yerini alacağını söyledi.

“1980’lerde başlayan özelleştirme furyası ve bu yolla devleti ekonomide küçültme düşüncesi dünyada kendini tüketmiştir” diyen Sönmez, “Özel sektörün ölçeğinin yetmediği alanlarda yatırım yapan, doğrudan yatırımcı çeken ve bu yolla hem ölçek büyüten hem de piyasa yapısını değiştiren bir rol oynayacağız” şeklinde konuştu.

Sönmez, Bloomberg News'a değerlendirmelerde bulundu. Singapur ve Malezya gibi Asya ülkelerinin bu modeli yıllardır başarıyla uyguladığının altını çizen Sönmez, Türkiye’nin de benzer bir modeli çok daha iyi uygulayabileceği bir potansiye sahip olduğunu belirtti ve “Bunun en iyi örneğini Turkcell’de verdik. Yıllardır devam eden ve özel sektörün çözemediği ortaklık yapısı sorununu çözdük. Bunu yaparken aynı zamanda buraya yabancı kaynak girişi sağladık.” dedi.

Türk Telekom'da hisse yapısına ilişkin bir planlarının olmadığını belirten Sönmez, "TVF birkaç yılda yıllık 10 milyar dolarlık projeyi finanse edecek" şeklinde görüş bildirdi.

Adana’da 10 milyar dolar büyüklüğünde petrokimya tesisi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sönmez, bölgesel bir enerji merkezi olacak proje için yabancı doğrudan yatırım yapmayı amaçladıklarını belirtti. Sönmez, "TVF Afşin-Elbistan Santrali için 6 firma ile görüşüyor" dedi.