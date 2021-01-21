Twitch, Donald Trump'ı kanalını 'süresiz' yasakladı

21 Ocak 2021 Perşembe, 09:54

Daha önceden Twitter, Facebook, Instagram ve Snapchat hesapları kapatılan Donald Trump'a bu kez canlı yayın platformu Twitch'ten engel geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Twitch, Donald Trump'ın şiddeti kışkırtma olasılığının devam ettiğini belirterek, ABD halkını ve toplumun huzurunu derinden etkileyebilme açısından Trump'ın hesabının platformda yasaklandığı ifade edildi. Şirket yönetimi, Trump'ın kanalının kalıcı olarak kapatılmasından başka bir çare olmadığını da ekledi..

Trump, yaşanan bu süreç içerisinde Twitch'ten herhangi bir paylaşım ya da bir canlı yayın gerçekleştirmemiş olmasına rağmen yetkililer, farklı platformlarda şiddetin teşvik edilmesi durumuna ilişkin de tepki gösterilmesi gerektiğini düşündüklerini ve bu doğrultuda karar verdiklerini söyledi.