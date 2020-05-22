Twiter'da Fenebahçe-Trabzonpor atışması

22 Mayıs 2020 Cuma, 09:02

Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 2010-2011 sezonları için arka arkaya paylaşımlarda bulundular.

Fenerbahçe, 2010-11 sezonuyla ilgili olarak bir paylaşım yaparken Trabzonspor da sarı-lacivertli kulübe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı . Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde” ifadeleri yer alırken, Trabzonspor’un paylaşımında ise, ” Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi’ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma” etiketleri yer aldı.



