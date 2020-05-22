Twiter'da Fenebahçe-Trabzonpor atışması
Fenerbahçe ve Trabzonspor, 2010-2011 sezonları için arka arkaya paylaşımlarda bulundular.
Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 2010-2011 sezonları için arka arkaya paylaşımlarda bulundular.
Fenerbahçe, 2010-11 sezonuyla ilgili olarak bir paylaşım yaparken Trabzonspor da sarı-lacivertli kulübe göndermede bulunan bir paylaşım yaptı . Fenerbahçe’nin açıklamasında, “Karanlıklar Aydınlandı Fenerinle; Şampiyonluk kupamız sonsuza kadar evimizde” ifadeleri yer alırken, Trabzonspor’un paylaşımında ise, ” Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi’ne gider, tertemiz şampiyonluk ve sekizinci kuşatma” etiketleri yer aldı.
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