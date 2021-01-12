Twitter, 70 binden fazla hesabı askıya aldı

Twitter, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını açıkladı.

DHA
12 Ocak 2021 Salı, 07:44
Twitter, 70 binden fazla hesabı askıya aldı
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Twitter, ABD Başkanı Başkan Donald Trump'ın destekçilerinden oluşan kişiler tarafından ABD Kongre binasına yapılan saldırının ardından QAnon komplo teorileri harketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurdu. Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.


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