Twitter çalışanları hesapların hack'lenmesine yardımcı olmuş olabilir

24 Temmuz 2020 Cuma, 10:22

İki eski çalışan, bu yılın başından itibaren binden fazla Twitter çalışanı ve anlaşmalı çalışanın, kullanıcı hesabı ayarlarını değiştirebilecek ve kontrol edebilecek dahili araçlara erişebileceğini söyledi.

Twitter Inc ve FBI, hacker'ların Demokratların başkan adayı Joe Biden, milyarder Bill Gates, Tesla İcra Kurulu Başkanı Elon Musk ve eski New York Belediye Başkanı Mike Bloomberg'in mavi tikli hesaplarından sürekli olarak tweet atmasına izin veren ihlali araştırıyor.

Twitter, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, faillerin az sayıda çalışanı manipüle ettiğini ve kimlik bilgilerini hesaplara giriş yapmak ve 45 hesaba erişimi tersine çevirmek için kullandığını söyledi. Çarşamba günü yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının 36 hesabın gelen kutusunu okuyabileceğini, ancak etkilenen kullanıcıları tanımlayamadıklarını söyledi.

Twitter güvenlik uygulamalarına aşina olan eski çalışanlar, 2020'nin başlarında Cognizant gibi yükleniciler de dahil olmak üzere 1000'den fazla insanın aynı işlemi yapabileceği belirtildi.