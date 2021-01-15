Twitter CEO'su Dorsey'in videosu yayınlandı: “Bu iş tek bir hesabın ötesinde”

15 Ocak 2021 Cuma, 14:01

ABD Başkanı Trump'ın hesabının askıya alındığı güne ait bir video, bir Twitter çalışanı tarafından sızdırıldı. Videoda şirketin CEO'su Jack Dorsey'in hesap kapatma adımlarının Trump'la sınırlı kalmayacağına işaret ettiği kaydedildi. ABD merkezli muhafazakâr aktivist grup Project Veritas'ın yayınladığı videoda Dorsey, "Bu iş tek bir hesabın ötesinde" ifadelerini kullandı.

Trump'ın hesabının 'şiddeti teşvik ettiği' gerekçesiyle kalıcı olarak askıya alındığı 8 Ocak günü çalışanlarla yapılan bir video konferans sırasında şirket içinden birinin çektiği belirtilen görüntülerde Dorsey, şunları söyledi:

"Şu anda tek bir hesaba odaklanmış durumdayız ama bu iş tek bir hesabın ötesinde. Yalnızca bugünle sınırlı kalmayıp bu hafta, gelecek haftalar ve (seçilmiş başkan Joe Biden'ın) yemin töreninden sonra da sürecek."

AŞIRI SAĞCI QANON BAĞLANTILI HESAPLARA İLİŞKİN DE KONUŞTU

Dorsey, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı hesaplara karşı atılan adımlarla ilgili de şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere ABD fazlasıyla bölünmüş vaziyette. Platformumuzda bu bölünmüşlük kendini gösteriyor... Bizi görevimiz iletişimin bütünlüğünü korumak ve kimsenin bu bölünmüşlükten zarar görmediğinden emin olmak. Odak noktamız bu."

Kaynak: Sputnik

Fotoğraf: Reuters