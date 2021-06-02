Twitter, Galatasaray Teknik Direktörü'nü seçti: Okan Buruk!

02 Haziran 2021 Çarşamba, 09:45

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim’in sözleşmesinin bitmesinin ardından gelecek sezon için yeni teknik direktör aramaları için düğmeye bastı. İlk planda Okan Buruk ve Bülent korkmaz isimleri var.

OKAN BURUK TWİTTER'DA TT OLDU

29 Ocak'ta Başakşehir ile yollarını ayıran Okan Buruk'un Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın sahibi olduğu Altur Binası'na geldiği ve iki ismin teknik direktörlük konusunda görüşmelerde bulunduğu iddiası sosyal medyada bir anda gündem oldu. Kullanıcıların iddiaya ilişkin yaptıkları yorumlar sonrası Okan Buruk'un adı Twitter'da kısa sürede TT oldu.

CENGİZ KARARLI!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz seçimi beklemeksizin yaptığı açıklamalarda Fatih Terim ile bir daha çalışmayacağının altını çizerek, "Fatih Terim, Galatasaray'a hizmet etmiş değerli bir üyemizdir ama ben görevde bulunduğum süre boyunca kendisi ile çalışmayacağımı daha önce de açıklamıştım" ifadelerini kullanmıştı.