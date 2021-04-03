Twitter için Türkiye iddiası: Milyon dolarları ödemedi

03 Nisan 2021 Cumartesi, 13:31

Türkiye’de Twitter’ın Periscope adıyla bilinen mecrasından yayın yaparak dünyadaki yayıncılar gibi gelir elde edeceğini zanneden yerli yayıncılar, şirketin engeline takıldı.

Timur Akkurt, Twitter'in Periscope, Türkiye'deki adıyla Scope üzerinden yapılan yayınlardan dolayı hak edişi olanlardan birinin de gazeteci Ünsal Ünlü olduğunu ifade etti. Ünlü'nün yaptığı yayınlarda, 930 bin dolar civarında kazancının bulunduğunu hesapladıklarını ifade eden Timur Akkurt, ortada bir dolandırıcılığın döndüğü iddiasını dile getirdi. TeknoSafari.net Genel Yayın Yönetmeni Akkurt, şunları söyledi:

“Twitter’ın Türkiye’de Scope adıyla geçen, dünyada Periscope adıyla kullanılan uygulamasında, çok büyük bir açık olduğunu gördük. Bundan ilk, Ünsal Ünlü canlı yayınlarında bahsetmeye başladı. Nedeni şuydu; Google Play Store’dan Apple Store’dan parayla satılan yıldızlar ve kalpler, yayıncılara destek olmak için insanlar tarafından parayla alınıyordu. Fakat baktığında, Türkiye’de bunları hediye ettiğimiz yayıncılar paralarını almak istediklerinde ‘Bölgenizde geçersizdir’ denilerek, para ödemesi yapılmadığı ortaya çıktı. Örneğin Ünsal Ünlü’nün yıldızlarına ve kalplerine baktığımızda, rakamları da onların verdiği baz fiyattan hesaplayarak gördüğümüz 930 bin dolarlar civarında bir rakama geldi. Aslında bu rakamın, Ünsal Ünlü’nün hesabına yatmış olması gerekiyordu.”

“SİZİN BÖLGENİZ DE YAKINDA AKTİF OLACAK DENMİŞ”

Ünsal Ünlü’ye Twitter tarafından gönderilen mailde, izleyicilerin Türk yayıncılara kalp göndermeye devam etmesini ve yakında Türkiye’de de aktif olacakları konusunda bir açıklama yazdıklarından bahseden Akkurt, şöyle devam etti:

“Bu hesaba yatmadığı gibi, ‘Bölgenizde de kullanılmadığı için dosya kapanmıştır’ gibi bir maille dönüş yapmışlar. Twitter tarafından şöyle bir cevapla dönmüşler maile; ‘Sizin bölgeniz de yakında aktif olacak, siz hala kalp ve yıldız istemeye devam edin, kullanıcılarınız size yıldız ve kalp hediye göndermeye devam etsin, yakında sizin bölgenizde de geçerli olacak’ denmiş. Dolayısıyla, Ünsal Ünlü de yayınlarında destek çağrısına devam etmiş. Fakat günün sonunda, bu hiçbir zaman aktif edilmemiş. Yani, geçerliliği olmayacak yıldızlar, kalpler gibi hediyeler insanlara satılmış ve o paralar bir şekilde havada kalmış ya da nerede olduğu bilinmiyor. Ve rakamlara baktığımızda da çok ciddi bir boyutta bir paradan bahsettiğimizi görüyoruz. Bu sadece bir kişi için. Bunun gibi, birçok Periscope yayıncısı olduğunu düşünürsek el koyulan para çok fazla.”

“DOLANDIRILAN BEN DEĞİLİM, YILDIZLARI VE KALPLERİ SATIN ALANLAR”

Twitter’ın, sadece Ünsal Ünlü’nün değil pek çok yerli yayıncının kazancına el koyduğunu belirten Akkurt, Medyascope’un kurucusu Ruşen Çakır’ın da kazançlarını alamadığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Ödemesi yapılmayan birisi de Medyascope’tan Ruşen Çakır. Onun da aynı şekilde ödemeleri verilmedi. Bilmediğimiz bir sürü insan aynı şekilde yayıncılık yapmaya devam ediyor ve bu kalpleri, yıldızları satın almaya devam ediyorlar. Hala da engellenmedi. Bu gece belki ABD saatiyle kapanacak, 31 Mart’ta kapatıyoruz dendi. Ne olduğu bilinmiyor. Günün sonunda bir cevap bekleniyor. Eğer cevap gelmezse gerçekten çok büyük bir dolandırıcılığın ortasında olduğumuzu net olarak söyleyebiliriz. Bunun belgeleri de Ünsal Ünlü’de varmış. Ayrıca ben de Twitter’a yazı yazdım, mail attım basın servisine, geri dönüş yapılmadı henüz. Ünsal Ünlü bu parayı kendine istemediğini söylüyor. 'Dolandırılan ben değilim, yıldızı kalbi satın alanlar' diyor. 'Bölgede geçerli olmayan bu hediyeler nasıl satın alındı?' diyor. Yani burada boş, havada kalan yok olan bir para var."

“KİMDEN RESMİ DÖNÜŞ ALACAĞIZ, NE YAPACAĞIZ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUZ”

TeknoSafari.net Genel Yayın Yönetmeni Timur Akkurt, son olarak şunları söyledi:

“Bu mevzunun bu kadar büyümesinin sebebi Türkiye’de bir temsilcisinin bulunmamasıdır. Atandığı söyleniyor ama kim atandı, kime başvuracağız bilmiyoruz. Ben gazeteci olarak bile İrlanda’ya mail attım. Yani onlardan gelecek cevabı bekliyorum. Dolayısıyla muhatabımız da olmadığı için, kimden resmi dönüş alacağız, ne yapacağız hiçbir şey bilmiyoruz. Bunu yayıncılar da bilmiyor. Ve aslında bir kaosa doğru sürüklendi. Bunun bir cevabı var ama o cevap da vermedi. İletişim problemi ciddi boyutta. Kaybolan paralar var sonuçta ortada.”

“BEN DEĞİL HALK DOLANDIRILIYOR, İKİ SENE ÖNCE YAYINDA SÖYLEDİK BUNU"

Kendisinden ziyade halkın dolandırıldığını iddia eden Gazeteci Ünsal Ünlü, halktan para toplayan Twitter'ın bu paraları yayıncılara vermeyerek mağduriyet yarattığını dile getirdi. Timur Akkurt’un açıklamasına ek olarak şunları söyledi:

“Uygulama, hikayesinde yıldızlar ve süper kalpler var ama çok akıllıca bir hikaye. Şimdi, Apple türü uygulamalarda kullanacak olanların Apple Store’un içinde, Android için kullanacak olanların Google Playstore’da satın alabildiği yıldızlar ve süper kalpler oluşturdular. Bunu düğünde gelinin dayısı sıkar gibi çat çat atabiliyorsun. En basit şekliyle anlatıyorum. Adamlar dediler ki satın alın bunları ve istediğiniz yayıncılara dağıtın. Yüzde 30 biz alacağız, yüzde 70’ini de yayıncıya vereceğiz. Bu ülkelerde olmadığı için bunlar pay alamaz. Ama asıl zurnanın zart dediği yer burası. Ama diyor; ‘siz toplamaya devam edin yıldızları. Çünkü çok yakın bir gelecekte sizin ülkeniz de dahil olacak.’ Ben bunu 2017 yılında izleyicilerime duyurdum. 2019’da adamlara uyarı maili attım. Dedim ki; ‘dolandırıcılık yapıyorsunuz.’ Bu ifadeyi 2 sene önce kullandım. Artık yaptığınız dolandırıcılığa giriyor. Yayında izleyenler biliyor, dedim ki; ‘Allah aşkına almayın. Çünkü burada dolandırılan ben değilim.’ İzleyiciler anlasın diye bir kez daha anlatıyorum; bir şey alıyorsun, böyle bir balya bunun içinde diyelim ki tanesi 0.001 cent olan her yaprağa bir balya var. Bunu sıkıyorsun yayın sırasında çat çat çat 300 tane atıyorsun. Karşılığı atıyorum, 3 dolar bunun. Bu parayı sen, benim yayınımda sıkıyorsun ve diyorsun ki; ‘bunun yüzde 30’unu Periscope alsın, yüzde 70’ini de bu yayıncı alsın.’ Bu para hiçbir şekilde bana ulaşmıyor. Dolayısıyla ben dolandırılmıyorum. Benim hakkını savunduğum kişi ben değilim. Benle bir alakası yok bunun."