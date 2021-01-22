Twitter, İran'ın dini lideri Hamaney'in hesabını intikam çağrısı sonrası askıya aldı
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesaplarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik intikam saldırısı çağrısı yapan bir görsel paylaşmasının ardından askıya alındı. 800 bini aşkın takipçisi bulunan Hamaney'in hesabından paylaşılan tasvirde Trump, bir bombardıman uçağının gölgesinde golf oynarken resmediliyor.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Twitter hesaplarından biri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik intikam saldırısı çağrısı yapan bir görsel paylaşmasının ardından askıya alındı.
800 bini aşkın takipçisi bulunan Hamaney'in hesabından paylaşılan tasvirde Trump, bir bombardıman uçağının gölgesinde golf oynarken resmediliyor.
İran dini liderinin hesabında bu görselle birlikte, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamının alınacağı belirtilerek, "İntikam kaçınılmazdır. Süleymani'nin katili ve emri veren adam intikamı tatmalıdır. İntikam her an gerçekleşebilir" ifadeleri yer alıyor.
Kasım Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.
Paylaşılan gönderinin ardından Twitter, sosyal ağın belirlediği kuralların ihlal edildiği gerekçesiyle Hamaney'e ait hesabı askıya aldı.
Twitter daha önce Trump'ın hesabını "Daha fazla şiddet olayını kışkırtma riski" nedeniyle kapatmıştı.
ABD basınında 'kapatılsın' çağrısı
Twitter'ın Hamaney'in hesabına yönelik attığı adım, Amerikan basınında bu yöndeki seslerin yükselmesinin ardından geldi.
Washington Post gazetesinde dün İranlı gazeteci ve aktivist Masih Alinejad, Twitter'ın Hamaney'in hesabını kapatması gerektiğini savunan bir makale kaleme almıştı.
Alinejad, İranlı insan hakları aktivistlerinin bu yönde talepleri olduğunu savunarak, "Hamaney 83 milyon İranlı için Twitter'ı yasaklarken, kendi yalanlarını yaymak için bu platformları kullanıyor" demişti.
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