Twitter şeffaflık raporunu yayınladı: Türkiye kaçıncı sırada?

Twitter, şeffaflık raporunu açıkladı. Buna göre, gazeteci ve haber kuruluşlarına ait onaylanmış hesapların içeriklerinin kaldırılmasını talep eden ülkeler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2021 Perşembe, 17:17
Twitter şeffaflık raporunu yayınladı: Türkiye kaçıncı sırada?
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Twitter, Temmuz-Ağustos 2020’nin şeffaflık raporunu yayınladı. Dünyanın dört bir yanından hükümetlerin, gazetecilerin ve haber kuruluşlarının doğrulanmış 199 hesaptaki içeriklerin kaldırılması için 361 yasal talepte bulunduğu belirtildi.

Rapora göre, hesap sayısında önceki döneme göre yüzde 26'lık bir artış meydana geldiği belirtildi.

Türkiye, gazeteci ve haber kuruluşlarının içeriklerinin kaldırılmasını talep eden ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Raporda sıralama şu şekilde belirtildi:

Hindistan (128)

Türkiye (108)

Pakistan (52)

Rusya'dan (28)

Twitter tarafından Türkiye’nin 383 bilgi talebinde bulunduğu, 9 yıllık süre içinde toplamda 5 bin 336 bilgi, 49 bin 525 içerik kaldırma talebinde bulunduğu aktarıldı.


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