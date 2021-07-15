Twitter şeffaflık raporunu yayınladı: Türkiye kaçıncı sırada?
Twitter, şeffaflık raporunu açıkladı. Buna göre, gazeteci ve haber kuruluşlarına ait onaylanmış hesapların içeriklerinin kaldırılmasını talep eden ülkeler belli oldu.
Twitter, Temmuz-Ağustos 2020’nin şeffaflık raporunu yayınladı. Dünyanın dört bir yanından hükümetlerin, gazetecilerin ve haber kuruluşlarının doğrulanmış 199 hesaptaki içeriklerin kaldırılması için 361 yasal talepte bulunduğu belirtildi.
Rapora göre, hesap sayısında önceki döneme göre yüzde 26'lık bir artış meydana geldiği belirtildi.
Türkiye, gazeteci ve haber kuruluşlarının içeriklerinin kaldırılmasını talep eden ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Raporda sıralama şu şekilde belirtildi:
Hindistan (128)
Türkiye (108)
Pakistan (52)
Rusya'dan (28)
Twitter tarafından Türkiye’nin 383 bilgi talebinde bulunduğu, 9 yıllık süre içinde toplamda 5 bin 336 bilgi, 49 bin 525 içerik kaldırma talebinde bulunduğu aktarıldı.
Video Haberler
- Otoparkta kontrolden çıkan aracın kazası kamerada
- Van Gölü'nde korku dolu anlar: Seferber oldular
- Merkel televizyonda uyuyakaldı
- Patenci gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
- Kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
- A Spor canlı yayınında dikkat çeken diyalog
- Turistler camları kırıp otobüsten atladı
- Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Gizli ziyarette alınan karar
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Adil Öksüz olmadı, baldızını alalım
- Melih Bulu'yu kendi yasağı vurdu
- Bulu'nun görevden alınmasının üç anlamı!
- SGK açıkladı: Süre uzatıldı