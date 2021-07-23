Twitter, yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı
Dünyaca ünlü sosyal paylaşım ağı olan Twitter, bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı.
Buna göre, şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artarak 1,19 milyar dolara çıktı. Şirket 2020'un ikinci çeyreğinde 683,4 milyon dolarlık gelir elde etmişti. Piyasa beklentileri, Twitter'ın ikinci çeyrek gelirinin 1,07 milyar dolar olması yönündeydi.
Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği kar da 65,6 milyon dolar oldu. Twitter 2020'nin ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,4 milyar dolar zarar etmişti. Twitter'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 11 artarak 206 milyona ulaştı.
Öte yandan, dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel de ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir 18,5 milyar dolar olurken, karı 5,2 milyar dolar olarak kaydedildi.
Video Haberler
- Balkondan düşen kedisi için dakikalarca göz yaşı döktü
- Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
- Yavru leyleği itfaiye ekipleri kurtardı
- Ayrılma kararı sonrası nişanlı çift canına kıydı
- Kepçe operatörünün düğün konvoyu kepçelerle oldu
- 3 motosiklette 15 kişi yolculuk etti
- Yaptığı hareketle gönülleri kazandı
- Bataklığa saplanan inek böyle kurtarıldı
- Tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi: 7 yaralı
- Kontrolden çıkan otomobil bariyerlerde asılı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- AA ve CİMER'den Erdoğan'ın görüntüleri hakkında açıklama
- Kayıp tıp öğrencisinden acı haber
- 'Demirören' skandalında yeni perde!
- Acun Ilıcalı'nın rüyası erken bitti
- Cansız bedeni bulunan tıp öğrencisi Onur Eker'e ne oldu?
- Erdoğan'la ters düştü, ayrılık hazırlığında
- Erdoğan'ın çocuklarının yeni işi
- Bu ilçelerde denize girmek yasaklandı
- Ünlü rapçi Eypio’dan 'Sedat Peker' şarkısı