Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 15:43

Twitter, takipçi listesi yönetimini kolaylaştırmak amacıyla, kullanıcıların takipten çıkmadan takipçilerini kaldırmasını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

Halihazırda, bir kullanıcı birini Twitter'da engellediğinde, engellenen kişi kendisini engelleyen kullanıcının profil sayfasını göremiyor ve ona doğrudan mesaj atamıyor. Bu durumda da kişi engellendiğini anlıyor. Bir hesap engellendiğinde, otomatik olarak engellenen kişi kullanıcıyı, kullanıcı da engellenen kişiyi takipten çıkarmış oluyor. Ancak bu kullanıcı, kendisini engelleyen hesabın profilini ziyaret ettiğinde, engellendiğini görebiliyor.

Şimdiye kadar, birine "yumuşak engelleme" (birinin haberi olmadan sizi takibi bırakmasını sağlamak) yapmak için kullanıcılar manuel olarak bu kişiyi engeller ve sonra da engeli kaldırırdı.

Bunu yaparken bile, kendilerine "yumuşak engelleme" yapan bir profili ziyaret eden kişiler, takipten çıkarıldığını öğrenebilir. Hatta bu kullanıcılar, kendilerini engelleyen hesabı yeniden takip edebilir ve kullanıcının zaman tünelindeki tweetleri görmeye devam edebilir.

ENGELLEMEDEN TAKİPÇİ ÇIKARILABİLECEK

Mikroblog platformunun test ettiği yeni özellikte, kullanıcılar bir takipçiyi engellemeden kaldırabiliyor.

Twitter'ın paylaştığı bir tweetteki açıklamada, "Bir takipçiyi kaldırmak için profilinize gidip 'Takipçiler'e tıklayın ve sonra üç nokta işaretine tıklayarak 'Bu takipçiyi kaldır'ı seçin" dendi.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx — Twitter Support (@TwitterSupport) September 7, 2021

Bu özellik, kullanıcıların daha az sayıda adımla birini haberi olmadan engellemesini kolaylaştırıyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; yeni özellik, Twitter'da kullanıcıları kötü niyetli gönderileri görmekten korumayı amaçlayan yeni "Güvenlik Modu"nun uygulamaya konduğuna dair geçen haftaki duyurunun ardından geldi.

Twitter'a göre bu özellik hakaret veya nefret dolu ifadeler gibi potansiyel olarak zararlı bir dil kullanan ya da tweetlerle tekrar tekrar veya davetsiz şekillerde etkileşime giren hesapları otomatik olarak engelliyor.

Her iki özelliğin de platformda öncelikle az sayıda kişiye sunulması öngörülüyor. Twitter, kullanıcıların özelliklere dair deneyimi hakkında bilgi edindikçe bunlar daha fazla kullanıcının erişimine açılacak.