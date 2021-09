Twitter 'yumuşak engelleme' özelliğini test etmeye başladı

Twitter, takipçi listesi yönetimini kolaylaştırmak amacıyla, kullanıcıların takipten çıkmadan takipçilerini kaldırmasını sağlayan yeni bir özelliği test ediyor.

Halihazırda, bir kullanıcı birini Twitter'da engellediğinde, engellenen kişi kendisini engelleyen kullanıcının profil sayfasını göremiyor ve ona doğrudan mesaj atamıyor. Bu durumda da kişi engellendiğini anlıyor. Bir hesap engellendiğinde, otomatik olarak engellenen kişi kullanıcıyı, kullanıcı da engellenen kişiyi takipten çıkarmış oluyor. Ancak bu kullanıcı, kendisini engelleyen hesabın profilini ziyaret ettiğinde, engellendiğini görebiliyor.

Şimdiye kadar, birine "yumuşak engelleme" (birinin haberi olmadan sizi takibi bırakmasını sağlamak) yapmak için kullanıcılar manuel olarak bu kişiyi engeller ve sonra da engeli kaldırırdı.

Bunu yaparken bile, kendilerine "yumuşak engelleme" yapan bir profili ziyaret eden kişiler, takipten çıkarıldığını öğrenebilir. Hatta bu kullanıcılar, kendilerini engelleyen hesabı yeniden takip edebilir ve kullanıcının zaman tünelindeki tweetleri görmeye devam edebilir.

Mikroblog platformunun test ettiği yeni özellikte, kullanıcılar bir takipçiyi engellemeden kaldırabiliyor.

Twitter'ın paylaştığı bir tweetteki açıklamada, "Bir takipçiyi kaldırmak için profilinize gidip 'Takipçiler'e tıklayın ve sonra üç nokta işaretine tıklayarak 'Bu takipçiyi kaldır'ı seçin" dendi.

We're making it easier to be the curator of your own followers list. Now testing on web: remove a follower without blocking them.



To remove a follower, go to your profile and click “Followers”, then click the three dot icon and select “Remove this follower”. pic.twitter.com/2Ig7Mp8Tnx