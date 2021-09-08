Twitter'da büyük yenilik: Şimdilik sadece iPhone'larda
Twitter, geniş çaplı bir sürüm öncesinde iOS'ta yeni bir tasarımı test ettiğini doğruladı.
Twitter, odak noktası fotoğrafların, videoların ve GIF'lerin bulunduğu zaman akışına özel yeni bir tasarım hazırladı. Şirket, geniç çaplı yeni bir sürümden önce bu yeni tasarımı iOS'ta test ettiğini belirtti.
Söz konusu değişiklik esasen iOS için Twitter'da kenar boşluklarını ortadan kaldıran uçtan uca bir tasarım olarak gözüküyor.
Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şimdi iOS'ta test ediliyor: Fotoğraflarınız, GIF'leriniz ve videolarınız için daha fazla alana sahip olabilmeniz için zaman akışının genişliğini kapsayan uçtan uca Tweetler."
Twitter'ın yeni tasarımı tüm kullanıcılara sunmayı planlayıp planlamadığı belli değil, ancak şimdilik sadece "test" aşamasında.
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