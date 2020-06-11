Twitter'a yeni özellik geliyor

Twitter yeni bir özelliğini test ediyor. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, bir makaleyi okumadan retweetlemek istediğinde, Twitter bir uyarı yayınlayarak kullanıcılara "bu makaleyi açmayı isteyip istemediklerini" soracak.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2020 Perşembe, 14:53
Abone Ol google-news

ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Twitter'ın aldığı önlemler de artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda platformundan siyasi reklamları kaldıran şirket, teyide yönelik etiket özelliklerini yayına alarak dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefledi.

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi düzenlemeye giden Twitter yeni bir uygulamayı test ediyor. Buna göre, kullanıcılara bir tweet’i retweet etmeden önce ‘okuyup okumadıkları’ sorulacak.

Twitter destek ekibi dün “Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz” paylaşımı yaparak yeni özelliğini duyurdu.

Teyit edilmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve yavaşlatmak için Android uygulamasında bazı kullanıcılar bu uyarıyla karşılaştı. Uygulama “Başlıklar hikayenin tamamını anlatmaz. Retweetlemeden önce bunu okumak ister misiniz?” diye bir öneride bulundu.

Şu an için ABD'deki sınırlı sayıda Android kullanıcısına açık olan bu özellik, test aşamasından sonra kademeli olarak tüm kullanıcılara açılabilir.


Video Haberler