Twitter'a yeni özellik geliyor

ABD Başkanlık seçimleri yaklaşırken Twitter'ın aldığı önlemler de artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda platformundan siyasi reklamları kaldıran şirket, teyide yönelik etiket özelliklerini yayına alarak dezenformasyonun önüne geçmeyi hedefledi.

Yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi düzenlemeye giden Twitter yeni bir uygulamayı test ediyor. Buna göre, kullanıcılara bir tweet’i retweet etmeden önce ‘okuyup okumadıkları’ sorulacak.

Twitter destek ekibi dün “Twitter üzerinden açmadığınız bir makaleyi retweet ettiğinizde, size önce makaleyi açmak ister misiniz diye sorabiliriz” paylaşımı yaparak yeni özelliğini duyurdu.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.



To help promote informed discussion, we're testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven't opened on Twitter, we may ask if you'd like to open it first.