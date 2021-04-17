Twitter'da erişim sıkıntısı

17 Nisan 2021 Cumartesi, 10:10

Sosyal medya platformu Twitter'da Türkiye saati ile 03:00 sıralarında bu yana dünya çapında erişim sorunu yaşıyor.

DownDetector.com'a göre hata raporları, TSİ 03.00 sıralarında artış gösterdi ve 50 binden fazla kullanıcı platforma erişemediğini bildirdi.

Bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşarken, giriş yapanlar da güncelleme problemi ile karşılaşıyor.

Öte yandan, küresel çapta olabileceği tahmin edilen problemle ilgili yurt dışında da benzer sorun yaşanıyor.

Twitter dün gece problemin giderilmeye çalışıldığına ilişkin açıklama yapmıştı.