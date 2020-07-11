Twitter'dan kullanıcılarını üzecek karar!
Sosyal paylaşım ağı Twitter, ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.
On milyonlarca aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım ağı Twitter, ücretli abonelik modeli için ilk adımı attı.
CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu. Bu proje kapsamında iş ilanları da yayınlayan Twitter 'Gryphon' adı verilen proje kapsamında New York ofisinde çalışacak, abonelik platformunda görev alacak çalışma arkadaşları aradığı bilgisine yer verdi.
ABD basınında çıkan haberler sonrası bir açıklamada bulunan Twitter sözcüsü söz konusu iş ilanının yeni özelliğin platforma entegre edileceği anlamını taşımadığı bilgisinin altını çizdi. Ancak bu Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil.
ABONELİK MODELİNİ TEST ETMİŞTİ
Twitter 2017 yılında kullanıcıların ve küçük işletmelerin Tweet'lerine erişimi arttırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu. Ancak Twitter konu ile ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı.
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