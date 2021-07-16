Twitter'ın CEO'su Dorsey'den Bitcoin adımı

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey sosyal medyadan Bitcoin açıklamasında bulundu. Dorsey'den yeni bir platform adımı geldi.

Reuters
16 Temmuz 2021 Cuma, 09:28
Twitter'ın CEO'su Dorsey'den Bitcoin adımı
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Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey sosyal medya hesabından Fintech şirketi Square'ın Bitcoin odaklı yeni bir iş kuracağını belirtti. 

Yeni şirket, merkezsiz finansal hizmetler oluşturmayı kolaylaştırmak amacıyla açık bir geliştirici platform oluşturmaya odaklanacak. Dorsey, "Yeni işletmesinin adını TBD" diye duyurdu.

Ancak işletmenin adının "TBD" olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı konusunda ayrıntı vermedi.


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