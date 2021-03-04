Twitter'ın Clubhouse'u: 'Spaces' Android'e geliyor

04 Mart 2021 Perşembe, 00:00

Twitter'ın Spaces adını verdiği ses tabanlı bir sohbet özelliğini Aralık ayında deneysel bir şekilde test etmesine sebep oldu ancak bu test sadece iOS üzerinde mevcuttu.

Twitter, yaptığı duyuru ile Spaces'ı Android cihazlarına genişlettiğini duyurdu. Sesli sohbet özelliği bugün itibariyle bazı sınırlamaları olmasına rağmen Android üzerinde beta testine başlıyor.

Hem Spaces'a ev sahipliği yapabildiğiniz hem de katılabildiğiniz iOS sürümünün aksine Android betası sadece herhangi bir sesli sohbet odasına katılmanıza ve konuşmanıza imkan tanıyor. Ancak Twitter yeni oda açma yeteneğinin yakında sunulacağını söylese de henüz bu imkanın ne zaman tanınacağına yönelik bir açıklama yapmadı.