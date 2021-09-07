TYBD açıkladı: Yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu bu grup oluşturuyor

Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), aşılama ve yoğun bakım istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre; yoğun bakımda yatanların yüzde 51'ini aşısızlar, yüzde 39,44'nü 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlar oluşturdu. 2 doz Biontech aşısı yaptıranların ise sadece yüzde 0,5'i yoğun bakımda.

cumhuriyet.com.tr
07 Eylül 2021 Salı, 15:55
TYBD açıkladı: Yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu bu grup oluşturuyor
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CHP Ankara Milletvekili, Nihat Yeşil, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı aşılama ve yoğun bakım istatistikleri çalışmasını paylaştı.

Bu verilere göre yoğun bakımda yatanların oranı şöyle oldu:

Hiç aşı olmayanlar yüzde 51,4,

2 doz Sinovac olanlar yüzde 39,44

1 doz Biontech olanlar yüzde 2,3

3 doz Sinovac olanlar yüzde 1,9

2 doz Sinovac ve 1 doz Biontech olanlar 1,1

2 doz Biontech olanalar yüzde 0,5

Tabloyu paylaşan Nihat Yeşil, şu notu ekledi:

"Türk Yoğun Bakım Derneği'nin açıkladığı verilere göre, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın % 51.4'ü aşısızlardan oluşuyor. Bu veriler açıkça, aşıların sağlığımız için önemini gösteriyor. Önce kendi sağlığımız, sonrasında da sevdiklerimizin sağlığı için lütfen aşı olalım. "


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