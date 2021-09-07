TYBD açıkladı: Yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu bu grup oluşturuyor
Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD), aşılama ve yoğun bakım istatistiklerini açıkladı. Açıklanan istatistiklere göre; yoğun bakımda yatanların yüzde 51'ini aşısızlar, yüzde 39,44'nü 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlar oluşturdu. 2 doz Biontech aşısı yaptıranların ise sadece yüzde 0,5'i yoğun bakımda.
CHP Ankara Milletvekili, Nihat Yeşil, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı aşılama ve yoğun bakım istatistikleri çalışmasını paylaştı.
Bu verilere göre yoğun bakımda yatanların oranı şöyle oldu:
Hiç aşı olmayanlar yüzde 51,4,
2 doz Sinovac olanlar yüzde 39,44
1 doz Biontech olanlar yüzde 2,3
3 doz Sinovac olanlar yüzde 1,9
2 doz Sinovac ve 1 doz Biontech olanlar 1,1
2 doz Biontech olanalar yüzde 0,5
Tabloyu paylaşan Nihat Yeşil, şu notu ekledi:
"Türk Yoğun Bakım Derneği'nin açıkladığı verilere göre, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın % 51.4'ü aşısızlardan oluşuyor. Bu veriler açıkça, aşıların sağlığımız için önemini gösteriyor. Önce kendi sağlığımız, sonrasında da sevdiklerimizin sağlığı için lütfen aşı olalım. "
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