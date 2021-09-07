TYBD açıkladı: Yoğun bakımda yatanların büyük çoğunluğunu bu grup oluşturuyor

CHP Ankara Milletvekili, Nihat Yeşil, Türk Yoğun Bakım Derneği'nin yaptığı aşılama ve yoğun bakım istatistikleri çalışmasını paylaştı.

"Türk Yoğun Bakım Derneği'nin açıkladığı verilere göre, yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın % 51.4'ü aşısızlardan oluşuyor. Bu veriler açıkça, aşıların sağlığımız için önemini gösteriyor. Önce kendi sağlığımız, sonrasında da sevdiklerimizin sağlığı için lütfen aşı olalım. "