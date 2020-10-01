TYP'deki ‘usulsüzlük iddiaları’ Meclis gündeminde

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:52

TYP’den programa başlandığı tarihten itibaren bir sene içinde en fazla 9 ay süreyle yararlanma imkanı bulunduğunu, Adana ve Türkiye genelinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kura çekiminde usulsüzlükler yaşandığına dair vatandaşlardan yoğun şikayet aldıklarını kaydeden Dr. Müzeyyen Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) soru önergesi sundu.

YURTTAŞ, DR. ŞEVKİN’E ŞİKAYETTE BULUNDU!

Adana’da kuraya katılan yurttaşlardan bir çoğunun şikayette bulunmasına kayıtsız kalmayan, yurdun diğer bölgelerinde de bazı usulsüzlüklere dair haberlere rastlandığını hatırlatan Dr. Şevkin, Noter huzurunda yapılan kura çekimlerinde isimleri çıkmasına ve işe başlama hakkı elde etmesine rağmen evraklarını teslim etmek üzere bulundukları okullara giden bazı vatandaşların kura çekiminin ya iptal edildiği ya da çalışma şartlarını taşımadıkları öne sürülerek geri gönderildikleri öğrenilmiştir” dedi.

Dr. Şevkin, bir siyasi partinin ilçe başkanlıklarının belirlediği isimlerin göreve başlatıldığına dair iddiaları da sorguladığı önergesinde aynı gün içerisinde ikinci kez kura çekimi yaptırıldığına dair şikayetleri de meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin’in Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını istediği sorular şöyle:

1- Türkiye genelinde okullarda görevlendirilmek üzere Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için kaç yardımcı personel görevlendirilmiştir?

2- Adana’da 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için TYP kapsamında kaç yardımcı personel görevlendirilmiştir?

3- TYP kuraları hangi yöntemle gerçekleştirilmiştir? Kura çekimi gerçekleştirilmesine rağmen iptal edilen iller var mıdır? Varsa neden ve hangi illerde iptal gerçekleşmiştir?

4- Türkiye genelinde kura çekimine katılıp ismi çıkmasına rağmen göreve başlatılmayan vatandaş var mıdır? Varsa neden ve kaç kişidir?

5- Adana’da kura çekimine katılıp işe başlama hakkı elde etmesine rağmen çeşitli bahanelerle işbaşı yaptırılmayan yardımcı personel var mıdır? Varsa hangi okullarda işe başlatılmamıştır, kaç kişidir ve isimleri nedir? Bu vatandaşların mağduriyetleri giderilecek midir?

6- Türkiye genelinde aynı gün içinde ikinci kez TYP işçi alımı kurası yaptırılmış mıdır? Yaptırılmışsa nedenleri nelerdir?

7- İlk kurada isimleri çıkan ancak ikinci kurada haklarını kaybeden vatandaş var mıdır? Varsa bu mağduriyet değil midir? Vatandaşların mağduriyeti giderilecek midir?

8- TYP kuralarına katılan vatandaşların bir siyasi partinin ilçe başkanlıklarının istediği isimler arasından seçildiği doğru mudur? Bu iddialar karşısında bakanlığınızın soruşturması olacak mıdır? İddialar doğru çıkarsa Türkiye genelinde mağdur olan tüm vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için vicdani sorumluluğunuzu yerine getirecek misiniz?