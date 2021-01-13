Uber'e erişim engeli kaldırıldı

İstinaf mahkemesinin erişim engeli kararını kaldırmasının ardından Uber, sosyal medya hesabından bugün itibarıyla Türkiye’de uygulanan erişim engelinin kaldırıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Ocak 2021 Çarşamba, 09:37
Uber'e erişim engeli kaldırıldı
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İstinaf mahkemesi geçen ay aldığı karar ile Uber’e Türkiye’de erişim engeli getiren ilk derece mahkemesi kararını hatalı bulmuştu. Erişim engelinin kaldırılması ile birlikte Uber, taksi ürünüyle Türkiye genelinde faaliyet göstermeye devam edebilecek.

Uber Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uber’e Türkiye’de uygulanan erişim engeli mahkeme kararına uygun olarak bugün itibariyle resmen kaldırıldı! Tüm İstanbullular’a tekrar merhaba!" denildi.

NE OLMUŞTU?

Uber'e ilişkin olarak taksici dernekleri ve birlikleri dava açmış ve sonucunda Uber'in Türkiye'deki tüm faaliyetleri sonlandırılmış, web sitesi ve uygulamalarına da erişim engeli gelmişti.

Uber, İstanbul’da hizmet vermeye başladığı 2014 yılından itibaren, İstanbullular için popüler bir ulaşım seçeneği haline gelmiş ve uygulaması Türkiye’de 4,5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmişti.


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