Uber’in Türkiye’deki üçüncü durağı İzmir
Uber, İstanbul ve Ankara'dan sonra bugün itibarıyla İzmir'de de hizmet vermeye başladı.
Uber, İstanbul ve Ankara'dan sonra Türkiye'nin üçüncü büyük kenti olan İzmir'de de sarı taksilerle hizmet vermeye başlayarak Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeye devam ettiğini duyurdu.
Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Uber Taksi'nin İstanbul ve Ankara'nın ardından, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de de faaliyete başlamasının heyecanını yaşıyoruz. Uber teknolojisinin hem İzmirlilere hem de yerli ve yabancı turistlere büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. UBERAŞI kampanyamıza İzmir'i de dahil ettik" dedi.
Uber İzmir'e gelişini kutlamak adına tüm kullanıcılarına İzmir'de 40 TL'ye kadar bir ücretsiz yolculuk hediye ettiğini de açıkladı. Tüm Uber kullanıcıları 'MERHABAIZMIR' kodu ile ücretsiz yolculuk imkanından faydalanabilecekler.
Uber'in Türkiye'deki aşılama sürecine destek olmak amacıyla başlattığı aşı kampanyası İstanbul ve Ankara'ya ek olarak artık İzmir'de de geçerli olacak. Uber kullanıcıları UBERAŞI koduyla İzmir'de Covid-19 aşısı yapılan bütün özel ve devlet hastanelerine gidiş dönüşte 40TL'ye kadar 2 ücretsiz yolculuktan faydalanabilecekler. Ücretsiz yolculuk kodu kişinin kendisi veya aşı olacak bir yakını için kullanabilecek.
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