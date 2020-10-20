Üç çocuk babası evli mühendis, işe giderken her gün etek ve topuklu ayakkabı giyiyor
Almanya'da yaşayan Amerikalı robotik mühendisi Mark Bryan, "kıyafetlerin cinsiyeti olmadığını" göstermek için her gün etek ve topuklu ayakkabı giyiyor.
61 yaşındaki mühendis, kıyafet seçimlerinin cinsel nedenlerden kaynaklanmadığını, heteroseksüel olduğunu söylüyor (Mark Bryan / Instagram)
Evli ve üç çocuk babası Bryan, giyim tarzını sergileyen fotoğraflarını çok takipçili Instagram hesabında paylaşıyor.
62 bin takipçili mühendis, hesabının biyografi kısmında şöyle yazıyor:
"Ben heteroseksüel, mutlu ve evli bir adamım sadece. Porsche’yi, güzel kadınları seven ve gardrobunda yüksek topuklu ayakkabılarla ve etekler bulunan bir adam..."
Bryan’ın gündelik kıyafetleri arasında ekose mini etekler, renkli topuklu ayakkabılar ve kırmızıdan griye farklı renklerdeki kalem etekler yer alıyor.
61 yaşındaki mühendis, "Etekleri elbiselere tercih ediyorum. Çünkü elbiseler, cinsiyetleri karıştırmama izin vermiyor. Bel üzerinde 'erkeksi', belin altında da cinsiyetsiz bir görünüm tercih ediyorum" ifadelerini kullanıyor.
11 yıllık eşinin, kıyafet seçiminde kendisine yardım ettiğini aktaran mühendis, erkeklere şu tavsiyeyi veriyor:
"Topuklular konusunda endişeliyseniz, alçak topuklularla başlayın ve özgüveniniz arttıkça topukları da artırın."
Kaynak: Independent Türkçe
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