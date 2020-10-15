“Üç defa Ak Parti’ye oy verdim Allah keşke benim canımı alaydı”

15 Ekim 2020 Perşembe, 16:12

“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Türkiye’yi gezen Muharrem İnce, Horasanlı çiftçiyle dertleşti.

Erzurum’da Horasanlı çiftçiler İnce’ye “Seni her yerde görüyorum, onurunla vicdanınla konuştuğunun arkasında dur yeterlidir, bu halk seninle. Din ırk mezhep ayrımı yapmadan, şerefimle benim 26 tane oyum var açık kullanmazsam namerdim. İsmim Metin Çetinkaya çünkü artık nefes alacak zamanımız yok” diye seslendi.

“3 DÖNEM AKP’YE OY VERDİM PİŞMANIM”

İnce’ye feryat eden bir çiftçi 3 dönem AKP’ye oy verdiğini ve pişman olduğu belirterek, “Medya benim bu sesimi duyurun. 3 dönem AKP’ye oy verdim, 3 defa da keşke benim Allah canımı alaydı. Bir markete giremiyorsun, bir mazot alamıyorsun her yer kapalı. Elektriğin bir faturasını ödemedin mi hemen ikinci faturada icra. Siz bu adamın peşine daha ne kadar gideceksiniz” dedi.