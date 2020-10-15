“Üç defa Ak Parti’ye oy verdim Allah keşke benim canımı alaydı”
“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Türkiye'yi gezen Muharrem İnce, Horasanlı çiftçiyle dertleşirken yurttaşın iktidara yönelik yakınmalarını dinledi. Çiftçi, “3 dönem AKP’ye oy verdim, 3 defa da keşke benim Allah canımı alsaydı” dedi.
“Bin Günde Memleket Hareketi” kapsamında Türkiye’yi gezen Muharrem İnce, Horasanlı çiftçiyle dertleşti.
Erzurum’da Horasanlı çiftçiler İnce’ye “Seni her yerde görüyorum, onurunla vicdanınla konuştuğunun arkasında dur yeterlidir, bu halk seninle. Din ırk mezhep ayrımı yapmadan, şerefimle benim 26 tane oyum var açık kullanmazsam namerdim. İsmim Metin Çetinkaya çünkü artık nefes alacak zamanımız yok” diye seslendi.
“3 DÖNEM AKP’YE OY VERDİM PİŞMANIM”
İnce’ye feryat eden bir çiftçi 3 dönem AKP’ye oy verdiğini ve pişman olduğu belirterek, “Medya benim bu sesimi duyurun. 3 dönem AKP’ye oy verdim, 3 defa da keşke benim Allah canımı alaydı. Bir markete giremiyorsun, bir mazot alamıyorsun her yer kapalı. Elektriğin bir faturasını ödemedin mi hemen ikinci faturada icra. Siz bu adamın peşine daha ne kadar gideceksiniz” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
Video Haberler
- Yer: Bursa... Trafiğin ortasında şoke eden olay!
- AKP sayesinde Atatürk'e aşık olan yurttaş gündem oldu
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti
- Habertürk ekranlarında 'Işıklar yanıyor' kavgası
- Isparta’da erkek arkadaşı Hasan B. tarafından bıçaklanar
- Korku dolu anlar! Yürüyüş yaparken peşine puma takıldı
- Apartmana giren tilki katları tek tek gezdi
- HDP'li Kerestecioğlu'ndan 'Işıklar yanıyor' yorumu
- Ayhan Bilgen'den dikkat çeken paylaşım
- 2 bin 200 yıllık tarih gün yüzüne çıkacak
En Çok Okunan Haberler
- Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı
- Türkiye’yi karıştıran hâkimi nereden hatırlıyorum?
- 'AKP'nin en iyi adayı kim?' anketinde sürpriz sonuç
- Ayhan Bilgen'e beraat
- Koca, 6 ilin son durumunu paylaştı
- Engin Yıldırım itirafı: 'İmdadımıza yetişti'
- AKP'li isim sahte içki ölümleriyle dalga geçti
- RTÜK'ten Halk TV'ye 'Devlet Bahçeli' cezası
- İktidara güveniyorlar
- İYİ Parti, İBB Meclisi’ni terk etti