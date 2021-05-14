Üç dizi yayından kaldırıldı
Star TV, Fox Tv ve TV8 ekranlarında yayınlanan 3 dizi, bu hafta final yaparak ekranlara veda etti
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star TV'de yayınlanan Sefirin Kızı salı akşamı ekrana gelen final bölümüyle veda etti. Dizide Neslihan Atagül, uzun süre Nare karakterine hayat vermiş, geçtiğimiz sezon sağlık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Biran Damla Yılmaz, Feyyaz Duman, Gizem Karaca ve Burak Yörük’ün başrollerinde yer aldığı Fox dizisi Baraj da bu hafta final yapan dizilerden biri oldu. Medyapım & No:9 Productions imzalı Baraj salı akşamı izleyiciyle buluşan 39. bölümünde ekran yolculuğunu sonlandırdı.
TV8’de yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan “Doğduğun Ev Kaderindir” dün akşam 43. bölümüyle sevenlerine veda etti. Demet Özdemir’in başrolünde yer aldığı dizi yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi görmüş ve sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alıyordu.
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