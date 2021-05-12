Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun hiç görülmeyen bir fotoğrafı 11 yıl sonra yayımlandı

Ekranların kült dizilerinden kabul edilen Aşk-ı Memnu'nun set fotoğrafçısı, dizinin daha önce hiç yayımlanmamış bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, kısa süre dizinin hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mayıs 2021 Çarşamba, 15:54
Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun hiç görülmeyen bir fotoğrafı 11 yıl sonra yayımlandı
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Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan ve 11 yıl önce final yapsa da hala gündemde olmayı başaran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'ya ait bir kare, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından ilk kez paylaşıldı.

Yıllar sonra gelen ve Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya dörtlüsünden oluşan fotoğraf, dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Fotoğrafçı Şinasi Serçe'nin paylaşımı şu şekilde:


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