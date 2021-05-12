Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun hiç görülmeyen bir fotoğrafı 11 yıl sonra yayımlandı
Ekranların kült dizilerinden kabul edilen Aşk-ı Memnu'nun set fotoğrafçısı, dizinin daha önce hiç yayımlanmamış bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, kısa süre dizinin hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.
Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizilerinden olan ve 11 yıl önce final yapsa da hala gündemde olmayı başaran fenomen dizi Aşk-ı Memnu'ya ait bir kare, dizinin set fotoğrafçısı Şinasi Serçe tarafından ilk kez paylaşıldı.
Yıllar sonra gelen ve Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Hazal Kaya dörtlüsünden oluşan fotoğraf, dizinin hayranları tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Fotoğrafçı Şinasi Serçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Video Haberler
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
- Gazze’de 2 çocuk, İsrail füzelerinden kıl payı kurtuldu
- Kaldırımında otururken feci şekilde can verdi
- Tam kapanmada karavan hayatı yaşıyor
- Zikzak çizerek geldi! Korkunç kaza anı kamerada
- Kılıçdaroğlu'ndan hükümete flaş 'Bayram' çağrısı
- Genç kadını beyzbol sopasıyla acımasızca darbetti
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan AKP'yi sarsacak fotoğraf
- Maç bitti, tünelde tekme-tokat kavga başladı
- Mehmet Ağar ve Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
- Saray'dan Peker açıklaması
- Erdoğan bayram sonrasını işaret etti
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Deprem profesörleri de şaşırdı: Korktum
- Son ankette Erdoğan'ı düşündürecek sonuç
- Süleyman Soylu'dan şampiyonluk açıklaması
- Rus Senatör, Erdoğan’ın açıklamasını değerlendirdi