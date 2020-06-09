Üç kadının trafik mücadelesi belgesel oldu

09 Haziran 2020 Salı, 02:00

“Şimdi Geçebilirsiniz” belgeselinin yönetmeni Deniz Yüce, “Üç kadının hayata bakışları, umutları, yetiştirdikleri onlarca genç, değişimin başlangıcı” ifadelerini kullanırken Yeşim Ayöz, “Trafik kazası olarak adlandırdığımızda bunun bir kaza değil insan hayatına mal olan bir çarpışma olduğunu vurgulamamız gerekiyor” dedi.

FARKINDALIK YARATTILAR

Yeşim Ayöz, 2006 yılında uzun yol kaptanı olan ağabeyi Suat Ayöz’ü (33), ardından eski eşi Hasan Çırnaz Tiryakioğlu’nu trafik kazalarında kaybetti. Sevdiği insanları trafik kazasında kaybetmesi üzerine Trafik Mağdurları Derneği’ni kuran Ayöz, mesleğini bırakıp tüm hayatını trafik kazalarının mağdurlarına ve sorunlarına adayarak mücadeleye başladı.

Yeşim Ayöz, Doç. Dr, Kevser Üstündağ ve Doç. Dr. İdil Işıl bir araya gelerek ulaşım ve trafik sorunlarına dikkat çekmek için İstanbul’da belediyeler ve STK’ler yardımıyla “Sokak Bizim” etkinlikleri düzenledi. Bu üç kadın yaptıkları etkinliklerde, bir süreliğine sokaktaki araçları kaldırıp daha sonrada trafik akışını keserek sokakları yurttaşlar için açtılar. Bunlarla kalmayıp çocuklara özel oyun alanları oluşturduktan sonra da bisiklet gibi alternatif ulaşım araçlarıyla ilgili farkındalık yarattılar.

Yönetmen Deniz Yüce, 3 kadının trafik canavarına karşı verdiği mücadeleyi belgesel haline getirdi. “Şimdi Geçebilirsiniz” belgeselini anlatan Deniz Yüce, “İkisi akademisyen diğeri trafik kazasında kardeşini kaybetmiş üç kadının hayata bakışları, umutları, yetiştirdikleri onlarca genç, değişimin başlangıcı. Şimdi bu değişimin medyanın, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle toplumsal bir bilinç olma yolunda ilerlemesini umuyoruz. Trafik ve ulaşım sorunları hep birlikte bu sorunlara eğildiğimiz zaman çözümlenebilecektir” ifadelerini kullandı.

Yeşim Ayöz, “Trafik kuralı ihlali sonucunda yaşanan ölümlerin sebebini “trafik kazası” olarak adlandırdığımızda bunun bir kaza sonucu olduğunu söyleyerek etkiyi hafifletiyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak kullandığımız dili değiştirmemiz ve bunun bir kaza değil insan hayatına mal olan bir çarpışma olduğunu vurgulamamız gerekiyor” dedi. İdil Işık da, “Her gün onlarca insanın ölmesine ‘dur’ diyebilmek için bu belgesel bir çağrı olarak düşünülebilir” diye konuştu.