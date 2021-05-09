Üç kez negatif, iki kez pozitif çıktı, ölümden döndü
Koronavirüs testi üç kez negatif, iki kez pozitif çıkan Kadir Barış isimli yurttaş, ölümden döndü. Doktorların bile durumuna şaşırdığı Barış, "Psikolojim bozuldu. 2 kez intihar etmeyi düşündüm" dedi.
İzmir’de yaşayan Kadir Barış (34), halsizlik ve baş ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede koronavirüs testi yaptırdı. Testi negatif çıkan Barış, her geçen gün şikâyetleri artınca bir kez daha hastaneye başvurdu. Testi yeniden negatif çıkan Barış’ın üçüncü testi bu kez pozitife döndü. 10 gün karantinada kalan Barış’a bu sürenin sonunda yapılan test ise negatif oldu. İyileştiğini sandığı anda ağrıları yeniden artan ve tekrar test yaptıran Barış’ın test sonucu bu kez de pozitif çıktı ve tomografi çekildiğinde ciğerlerinde yüzde 90 oranında zatürree tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Barış’ın durumuna doktorlar bile şaşırdı.
‘PSİKOLOJİM BOZULDU’
Yaşadıklarını anlatan Barış, “Evdeki süreçte ağrıdan duramadım. Psikolojim bozuldu. 2 kez intihar etmeyi düşündüm. Allah’a ‘canımı al’ diye yalvardım. Birisi etlerimi çekiyor gibiydi. Öksürmekten artık ağzımdan kan geliyordu. Bu virüs bitmeden evden çok çıkmayı da düşünmüyorum” dedi.
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