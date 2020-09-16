Üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Mersin'de üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Üç kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.
DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ YOK
Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.
Heyet, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırıldığı sanığa yurt dışı yasağı konulmasını hükmetti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 10 Kasım'a ertelendi.
NE OLMUŞTU?
Sanık baba S.D, hakkında üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.
Davanın 14 Temmuz'da görülen ilk celsesinde, tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti.
Video Haberler
- 7 saat işkence edilen kadının kafasında 4 şişe kırıldı
- İsrail'de bayraklı protesto
- İYİ Parti Sözcüsü'nden ilginç Yunanistan tepkisi
- Yüksek araç fiyatlarına ilginç tepki
- Yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
- Servis şoförünün yürüyen kadına sözlü tacizi kamerada
- Gine Devlet Başkanı, Çalışma Bakanı'nı dövdü
- Tarık Akan'ın tarihi konuşması
- Davutoğlu'ndan Erdoğan'da canlı yayında çağrı
- Uçaktan inen siyahı yeni transfer zannettiler