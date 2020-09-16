Üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi

Mersin'de üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi

AA
16 Eylül 2020 Çarşamba, 13:50
Üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi
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Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Üç kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİ YOK

Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırıldığı sanığa yurt dışı yasağı konulmasını hükmetti.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 10 Kasım'a ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Sanık baba S.D, hakkında üç kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın 14 Temmuz'da görülen ilk celsesinde, tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti.




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