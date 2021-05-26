Üç takımdan ortak açıklama: UEFA'nın kararı endişe vericidir
Avrupa Süper Ligi’nden ayrılmayan Barcelona, Real Madrid ve Juventus UEFA’nın yaptırım kararına ilişkin, “Ya futbolu modernleştirirsiniz ya da kaçınılmaz yıkımına tanık olursunuz.” dedi.
Barcelona, Real Madrid ve Juventus, yayınladığı ortak bildiride UEFA’nın Avrupa Süper Ligi’nde kalan takımlara karşı aldığı yaptırım kararına yanıt verdi. UEFA’nın aldığı bu kararın utanç verici olduğu vurgulandı.
“HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜNÜ BALTALAMAKTADIR”
Açıklamada şu ifadeler yer aldı, “UEFA tarafından disiplin soruşturması açılması tamamen anlaşılmaz bir karardır ve biz, Avrupa Birliği vatandaşlarının demokratik olarak inşa ettiğimiz hukukun üstünlüğünü baltalamaktadır. Ayrıca mahkemelerin otoritesine duyulan saygıyı da azaltmaktadır. Başından beri Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunun durumunu iyileştirmek, UEFA ile sürekli diyalog halinde olmak ve spora olan ilgiyi artırmak için tanıtıldı.”
“BASKIYA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”
Açıklamaya şöyle devam edildi, “Ancak UEFA, futbolu nasıl modern bir hale getireceğimizi incelemek yerine Avrupa futbolu üzerindeki tekelini sorgulayan yasal işlemleri geri çekmemizi istiyor. Avrupa’nın en büyük üç takımına karşı devam eden ısrarlı baskıyı reddediyor ve boyun eğmeyeceğimizi açıklıyoruz. Futbol dünyasının talep ettiği acil çözümleri saygı çerçevesinde tartışma konusunda diyalog talebinde bulunmaya devam edeceğiz. Ya futbolu modernleştirirsiniz ya da kaçınılmaz yıkımına tanık olursunuz.”
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