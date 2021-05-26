Çılgın bir son oldu. Türkiye'nin en büyük 3 takımı şampiyon olabilirdi. Biz daha önce bitirebilirdik ama elimizden kaymasına bir süre izin verdik ama son gün başardık. Biraz gerginlik oldu ama kendimize güveniyordum. Bir maçta her şey olabilirdi ama odaklandık. Diğer maçta ne olduğunu da takip ediyorduk ama sahaya odaklandık ve sonunda kazandık. Son düdükten sonra şampiyon olduk ve duygular çok güzeldi.
Bir şehirde 2 kupa birden aldık, İzmir'de 2 kupa kazandık. Otelde kutlamalar yaptık. Çok çılgın şeyler değildi ama birlikte zaman geçirdik, uzun sezon sonrasında kutlamaya ihtiyacımız vardı. Havuzbaşında kutlamalar yaptık ve sonra kupa finaline hazırlandık. Beşiktaş bir süredir iki kupa birden kazanmamıştı ve bunu yapmak istiyorduk, odaklandık, bir başka harika gece geçirdik ve kupayı da kazandık. Harikaydı.
İyi bir sezon geçirdim. Yavaş başladı hepimiz için. Birbirimize alışmamız gerekiyordu. Herkes işin içine girdi, nasıl oynayacağımızı çözdük. Ben en tecrübelilerden biriyim, 8 sezon geçirdim ve nasıl oynanması gerektiğini biliyordum. Goller attım, asistler yapmaya başladım. Oyunumuz çok etkili oldu, birbirimize yardım ettik, birbirimizi ittik ki bu çok önemli, böylece iyi bir sezon geçirdik ve bu yüzden çok mutluyum.
Larin için çok mutluyum. Birbirimizi bir süredir biliyoruz. Şans elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Goller gelmeye başladı, özgüveni yükseldi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum. Çok bildiği bir pozisyonda oynamadı ama her maçta oynaması ona yardım etti. Sürekli goller atmaya çalışan bir oyuncu ve defansif olarak da çok zorladı kendini. Bir golcü için geri dönüp, defansta takıma yardım etmek kolay değildir ve kendini bu yönden çok geliştirdi. Sadece goller atmadı, fark edilmeyen çok faydası oldu.
Kanada'nın yükselen futbolcuları var, Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyon olan oyuncular var. Kanada için bu güzel bir şey. Bu herkesin de gözünü açacak. Bunun olması gerekiyordu, görmemiz lazımdı. Jonathan David, Lille'de şampiyon oldu. Onun için mutluyum. Kanada Milli Takımı kampına son gittiğimde çok iyi oyuncular, geleceği olan oyuncular gördüm. Bunu gördüğüm için çok mutluyum.
Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea'nın potansiyeli var. Kendine güveni var, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim. Avrupa'da başka takımlarda da oynayabilir.
Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Türkiye'deki kadar tutkulu taraftarları hiçbir yerde bulamazsınız. Türkiye'ye gelirken, 'Onlara iyi çalıştığını göster ve sonra seni bir kere benimsediklerinde bırakmazlar' demişlerdi ve böyle oldu. Çok güzel bir ülke, harika bir şehirdeyim. Çocuğum burada doğru, burada çok mutluyuz.
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