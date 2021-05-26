Trabzonspor, Gervinho ve Bruno Peres transferlerini açıkladı

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:27

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Parma forması giyen Gervinho ve Roma'nın sağ beki Bruno Peres'in transfer edildiği belirtildi.

Her iki oyuncu için de hoş geldin mesajı paylaşılırken Gervinho'nun 27 numarayı, Bruno Peres'in ise 33 numarayı giyeceği belirtildi.

KAP'a yapılan açıklamada Gervinho'nun alacağı ücrete ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000 Avro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 650.000 Avro imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

Bruno Peres'in sözleşme detayları ise şöyle:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.200.000 Avro garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.200.000 Avro garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000 Avro garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 500.000 Avro imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin yüzde 10'u ödenecektir."

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Gervinho ve Bruno Peres için düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "İzleme komitesi, teknik heyetin ve hocamızın istekleri doğrultusunda yaklaşık bir buçuk ay süren görüşmeler sonucunda imza aşamasına geldik. Transferler devam edecek. Bütün amacımız hazırlık kampı öncesinde transferleri yapmak. Çok büyük katkılar vereceklerine inancım tam.

Biraz uzun bir süreç oldu. Kolay olmuyor bu tarz oyuncuları transfer etmek. Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım. Türkiye Süper Ligi diğer liglere benzemiyor, mücadele kat sayısının son derece yüksek olduğu bir lig. Savaşa hazır gelmelerini diliyorum, hayırlı olsun diyorum.

Pandemi tüm kulüpleri etkiledi. Hemen hemen seyirci hasılatının olmadığı, naklen yayın gelirlerinin yüzde 75 azaldığı çok sıkıntılı bir finansal süreçten geçiyoruz. Ben kendilerine 5'er bin forma yazdım, fiyat konusunda aramızda anlaşırız. Bizim Türkçede bir laf vardır, ağanın lafının üzerine laf söylenmez. İmza atan oyuncuları evladımdan ayrı tutmuyorum, babalarını üzmesinler."

"BÜYÜK BAŞARILARA ULAŞACAĞIZ"

Bruno Peres ise şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor ailesinin parçası olmak benim için gurur verici. Bunun sorumluluklarının farkındayım. Saha içinde ve dışında bu takımın savaşçısı olacağımın sözünü verebilirim. Uzun bir yıl olacak, kolay olmayacak, savaşarak, mücadele ederek çok büyük başarılara ulaşacağımıza eminim."

"BU PROJE İNANDIĞIM BİR PROJE"

Gervinho ise şunları söyledi: "Burada olmaktan çok mutluyum, çok konuşmayı sevmem, saha içinde konuşurum. Bu proje, inandığım bir proje. Ben takıma yardımcı olmak için buradayım, takımın da bana yardımcı olabileceğini biliyorum."