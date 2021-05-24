Üç yavru kediyi kürekle öldüren adam serbest bırakıldı
İstanbul Bahçeşehir’deki bir sitede, eşine saldırdıkları gerekçesiyle Kemal A., 3 yavru kediyi kürekle vurarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Kemal A., kedilere kürekle saldırdığını itiraf etti ve ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
İstanbul'da Bahçeşehir'deki sitede bir kedi 3 yavru dünyaya getirdi.
Kedilerin bakımıyla ilgilenen Ayşe Genç Usta, 19 Mayıs'ta markete giderken kedilere mama verdi. Usta evine döndüğünde iddiasına göre, anne kedinin ağzından kan geldiğini, yavru kedilerden birinin öldüğünü, ikisinin ise yaralandığını gördü.
DHA'nın haberine göre Kemal A.'nın eşi Aydın A. evlerinde besledikleri köpeği gezdirmeye çıkardığında anne kedinin saldırısına uğradı. Bunu gören Kemal A. inşaat küreğiyle kedi ve yavrularına vurdu.
Olayda bir günlük yavrulardan biri site içerisinde öldü. İhbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri siteye geldi.
İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, anne kedi ve yaralanan 2 yavruyu tedavi altına aldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı, Kemal A. gözaltına alındı.
Anne kedinin tedavisi olumlu sonuç verse de 2 yavru kedi tedavileri sırasında hayatını kaybetti. Para cezası kesilen Kemal A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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