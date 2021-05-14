Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi

14 Mayıs 2021 Cuma, 14:41

ABD'nin Chicago kentinde bir apartmanda çıkan yangından beşinci kattan atlayarak kurtulan bir kedi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dört ayak üstüne düşen kedinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Chicago İtfaiyesi'nin çektiği görüntülerde, siyah kedinin duman yükselen beşinci katın penceresinde olduğu görülüyor. Önce ön ayaklarıyla atlama riskini 'test eden' kedinin, kendisini bıraktığı görülüyor. Apartmanın önündeki duvarı aşan kedi, çimene dört ayak üstünde düşüyor.

İtfaiye sözcüsü Larry Langford, kedinin kısa süreliğine bir arabanın altında saklandıktan sonra çıktığını ve şu an sahibinin arandığını söyledi. Tek bir dairede çıkan yangında yaralanan olmadığı da açıklandı.