'Uçak' polemiği! Uğur Dündar, Bülent Ecevit'le olan anısını paylaştı

09 Temmuz 2021 Cuma, 23:46

CHP lideri Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonra AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı uçakları satacağını söylemiş, Erdoğan da 'Tarifeli uçağa mı bineceksin?'' yanıtını vermişti. Ünlü gazeteci Uğur Dündar'da 'uçak' tartışmasına eski Başbakan Bülent Ecevit ile olan bir anısını paylaşarak katıldı.

Sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa binerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Dündar, şunları yazdı:

"ECEVİT'E SIRAMI VERMEK İSTEYİNCE..."



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa binerken görüntülendiği fotoğrafa bakarken unutamadığım bir olayı hatırladım. Bir yolculukta, merhum Bülent Ecevit'in 7-8 kişi önündeydim. Sıramı vermek isteyince, çok nazik bir ifadeyle teşekkür etmiş ve bekleyeceğini söylemişti.



