Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! THY'den kritik uyarı

29 Ağustos 2021 Pazar, 14:47

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."