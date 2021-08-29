Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! THY'den kritik uyarı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, THY yolcularına tarih vererek uyarıda bulundu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."
Lütfen not alalım.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) August 29, 2021
İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir.
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