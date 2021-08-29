Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! THY'den kritik uyarı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, THY yolcularına tarih vererek uyarıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2021 Pazar, 14:47
Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat! THY'den kritik uyarı
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat  edecek yolcularımız ya AŞI kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, NEGATİF olduğunu ibraz edecektir."


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