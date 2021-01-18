Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı
İstanbul'da hafta sonu etkili olmaya başlayan kar yağışı bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen seferleri de olumsuz yönde etkiledi.
İstanbul'un kuzeyinde yer alan havalimanı civarında kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte uçaklar havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı.
AirportHaber'in haberine göre, Türk Hava Yolları'nın bu sabahki Tiflis-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren TK387 sefer sayılı uçağı meydandaki olumsuz şartlardan dolayı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.
Yaşanan gecikmeler nedeniyle bağlıtılı seferlerin de etkilendiği öğrenildi. İGA ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri belirtildi.
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