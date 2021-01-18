Uçaklar İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 09:37

İstanbul'un kuzeyinde yer alan havalimanı civarında kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte uçaklar havada uzun süre tur atmak zorunda kaldı.

AirportHaber'in haberine göre, Türk Hava Yolları'nın bu sabahki Tiflis-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren TK387 sefer sayılı uçağı meydandaki olumsuz şartlardan dolayı Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na yönlendirildi.

Yaşanan gecikmeler nedeniyle bağlıtılı seferlerin de etkilendiği öğrenildi. İGA ekiplerinin kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdükleri belirtildi.