Uçankuş TV çalışanları isyan etti

21 Nisan 2021 Çarşamba, 13:47

Uçankuş TV’de çalışan gazeteciler ise yasal haklarını ve maaşlarını alabilmek için kanal binası önünde toplandı.

Can Tanrıyar'ın sahibi olduğu Uçankuş TV'de son haftalarda hareketlilik yaşandı. Kanalın finansörü olduğu ileri sürülen, bir dönem inşaat sektörünün önemli isimlerinden olan işadamı verdiği paranın karşılığını alamadığı iddiasıyla kanal binasına korumalarıyla geldiği ve kanalın yönetimini değiştirdiği iddiaları gündeme gelmişti. Konuyu gündeme getiren Odatv, kanalda daha sonra kavgaların yaşandığı ortaya çıkmıştı.

GAZETE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Uçankuş TV’de çalışan gazeteciler ise yasal haklarını ve maaşlarını alabilmek için kanal binası önünde toplandı.

Gazetecilerin açıklaması şöyle:

“Uçankuş TV‘de patron Hüseyin Can Tanrıyar tarafından işlerinden edilen, aylarca maaşları ödenmediği halde zorunlu izne gönderilen 80’den fazla basın emekçisi artık isyan etti. Televizyonda gayri hukuki şartlarda çalıştırılan, SGK primleri dahi tam yatırılmayan, fazla mesai ücretleri ödenmeyen basın çalışanları mübarek Ramazan ayında kendilerini haksız biçimde işsiz ve aşsız bırakan ‘sözde gazeteci’ patron Hüseyin Can Tanrıyar’dan alın teri haklarını istiyor.

Hüseyin Can Tanrıyar ise gazetecilere haklarını ödemek yerine sosyal medya mecralarında dalga geçercesine ‘lüks ve şatafat içindeki yaşamını’ paylaşarak, aylarca kendisine 7/24 çalışarak emeğini veren basın emekçilerini rencide ediyor.

Üstüne üstlük yayın mecralarından gazetecilik etiği ile bağdaşmayan paylaşımlar ile haber niteliği olmayan kişilik haklarını zedeleyen montaj görüntü ve düzmece metinlerle haklarını ödemediği gazetecilerin, basın emekçilerinin meslek onurunu da zedeliyor...”