Uçankuş TV’ye silahlı baskın

17 Nisan 2021 Cumartesi, 20:36

Oda Tv'nin haberine göre; kanalın finansörü olduğu iddia edilen iş insanının verdiği paranın karşılığını alamadığı gerekçesiyle kanala korumalarıyla geldiği ve kanal yönetimini değiştirdiği öne sürüldü.

Uçankuş TV'de yönetim değişikliği yaşandığı süreçte, kanalın internet sitesindeki yayın durdurulmuştu.

Yeniden yayın başlayan sitede, Can Tanrıyar'ın sorun yaşadığı iş insanı hakkında haberler yayımlanmaya başlandı.

KANAL BİNASINA SİLAHLI İNSANLAR GİTTİ

Bugün kanaldaki hareketlilik devam etti. İddiaya göre; iş insanının silahlı adamları kanal binasına baskın yapar gibi girdi.

Polise yapılan ihbarın ardından, Uçankuş TV’ye polis ekipleri gitti.