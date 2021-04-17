Uçankuş TV’ye silahlı baskın
Magazin yayını yapan Uçankuş TV’ye silahlı kişilerin baskın yaptığı ileri sürüldü, polise haber verildi. Kanalın sahibi Can Tanrıyar ile kanalın giderlerini üstlenen iş insanı arasında bir süredir sorun yaşandığı iddia edilmişti.
Oda Tv'nin haberine göre; kanalın finansörü olduğu iddia edilen iş insanının verdiği paranın karşılığını alamadığı gerekçesiyle kanala korumalarıyla geldiği ve kanal yönetimini değiştirdiği öne sürüldü.
Uçankuş TV'de yönetim değişikliği yaşandığı süreçte, kanalın internet sitesindeki yayın durdurulmuştu.
Yeniden yayın başlayan sitede, Can Tanrıyar'ın sorun yaşadığı iş insanı hakkında haberler yayımlanmaya başlandı.
KANAL BİNASINA SİLAHLI İNSANLAR GİTTİ
Bugün kanaldaki hareketlilik devam etti. İddiaya göre; iş insanının silahlı adamları kanal binasına baskın yapar gibi girdi.
Polise yapılan ihbarın ardından, Uçankuş TV’ye polis ekipleri gitti.
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