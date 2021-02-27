‘Ücretsiz izin istismarı’ için düzenleme isteniyor

27 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, salgından bu yana kısa çalışma ödeneğinden aktif çalışan ve talep eden herkesin yararlandığını hatırlatarak “Bundan yararlanamayanlarla ilgili olarak da ücretsiz izin söz konusuydu. Ancak bir kısım işverenlerimiz, özellikle küçük ve orta ölçek üzerindeki işletmeler ücretsiz izin uygulamasını kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlarla sınırlı tutmadılar. İşyerinin mutat uygulaması haline getirdiler” dedi. Arslan ayrıca, işverenlerin işten çıkarma yasağını ortadan kaldırmak için İş Yasası’ndaki 25. maddeyi kullanarak tazminatsız fesih yoluna gittiklerini dile getirerek şöyle devam etti:

“Salgında işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve bunu alamayanlar için getirilen ücretsiz izin uygulamasını destekliyoruz. Ancak kısa çalışma uzatılacaksa, taleplerin dikkate alınacağı bir düzenlemeye ihtiyacımız var.”