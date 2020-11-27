'Ücretsiz' tünele yine zam geliyor

27 Kasım 2020 Cuma, 09:18

Muğla’nın Dalaman ve Fethiye ilçelerini birbirine bağlayan ve yap-işlet-devret yöntemi ile 2006 yılında açılan Göcek Tüneli’ne yine zam geliyor. Türkiye’nin tek ücretli tüneli olan Göcek Tüneli’nde yeni yıldan itibaren 9 TL olan otomobil ücreti 12 TL’ye, 15 TL olan minibüs ücreti 20 TL’ye, 20 TL olan otobüs ve kamyon ücreti 25 TL’ye, 30 TL olan TIR geçiş ücreti ise 38 TL’ye çıkıyor.

Tünelin ücretsiz olması gerektiğini söyleyen CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, “Her gelen bakan burası kamulaştırılacak, ücretsiz olacak dedi. Fakat hâlâ vatandaştan ücret alınıyor. Göcek Tüneli ibretliktir. Vatandaşın nasıl soyulduğunun en somut örneğidir. Başta turizm olmak üzere bütçeye önemli katkı yapan, vergisini düzenli ödeyen Muğla halkı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tünelden geçerken para ödüyor. Devlet özel sektöre tünel açtırıp, bu tüneli işlettirecekse neden vergi topluyor? Yurttaşın cebindeki para, tünel karanlığında çekiliyor. Göcek Tüneli acilen kamulaştırılmalı ve ücretsiz olmalı” dedi.

Türkiye’deki karayollarında bulunan 242 tünelden 241’inin ücretsiz olduğunu, yalnızca Göcek Tüneli’nden ücret alındığını belirten Alban, “Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi geçiş garantili yollar hep gündemimizde oldu. Çünkü bunlar rant çetelerine ve yandaş işadamlarına sağlanan gelir kapıları. Fakat fazla bilinmeyen bir garabet daha var. O da Göcek Tüneli. Burada geçiş için ücret alınıyor. Şu anda bu tünelden geçen otomobilden 9 TL, minibüsten 15 TL, otobüs ve kamyondan 20 TL, TIR’lardan ise 30 TL ücret alınıyor. Önümüzdeki yılla birlikte bu ücretler otomatik olarak zamlanacak. Yeni geçiş ücretlerinin otomobiller için 12 TL, minibüsler için 20 TL, kamyon ve otobüsler için 25 TL, TIR’lar için 38 TL olacağını tahmin ediyoruz. Bu tünel açılırken ‘Ücretsiz olacak’ denilerek açıldı ancak hâlâ bu tünelden geçen herkes para ödüyor. Bu tünelin adı ‘Deli Dumrul Tüneli’dir. Eskiden hırsızlar tünel kazıp banka soyardı. Şimdi tünel yapıp vatandaş soyuluyor.

'ÜCRETSİZ OLACAK' DEMİŞTİ

Dalaman ile Ortaca ve Fethiye’yi birbirine bağlayan 950 metre uzunluğundaki Göcek Tüneli 13 milyon dolar maliyetle yapılmıştı. Tünel için yapımı sırasında Muğla’yı ziyaret eden dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, “Dalaman ile Fethiye’yi birleştiren Muğla’yla, Antalya arasında bağ kuran Göcek tüneli ücretsiz olacak” demişti.