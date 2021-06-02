"Ucuz ve hızlı" PCR testine onay çıkmadı

02 Haziran 2021 Çarşamba, 22:33

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt’un 24 Mayıs’ta duyurduğu ve 1 Haziran’dan itibaren Kapıkule’den Türkiye giriş yapacak herkese 110 liraya PCR testi yapılacağına ilişkin hazırlıklara Sağlık Bakanlığı’nın onay vermediği ortaya çıktı.

Zıpkınkurt’un açıklaması üzerine dün Bulgaristan’dan sınır kapısına gelen çok kişi testin yapılamayacağını öğrenince ya geri dönmek zorunda kaldı ya da ülkesinde yaptırdığı 450 lira maliyetli test ile Türkiye’ye giriş yapabildi. Ucuz test ile komşu ülkelerden geleceklerin Edirne’de alışverişi canlandırması bekleniyordu.

“VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI”

ANKA'dan Gökhan Tuzladan'ın haberine göre, Edirne Valiliği ise Zıpkınkurt’un bir hafta önce duyurduğu uygulamanın yapılmayacağını dün, testin başlayacağı belirtilen tarihte açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sınır kapılarımızda düşük ücretli hızlı PCR testi yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmaması önem arz etmektedir” denildi.

“HERHALDE BÜROKRASİYE TAKILDIK”

Bunun üzerine Zıpkınkurt, onay çıkmayan ucuz ve hızlı PCR testi için esnafı ziyaret etti. Zıpkınkurt, “Dört aydan bu yana ben bununla uğraşıyorum. Antijen testini kabul ettirmeye çalışıyorum. Antijen olmaz dediler. Sağlık Bakanlığı kabul etmedi. PCR ile ilgili çalışma yaptık. PCR ile ilgili izinleri almaya çalışıyoruz. PCR testi iznini aldığımız zaman zaten Bulgar-Yunan Edirne’nin kurtuluşu” diye konuştu.

Zıpkınkurt, “Biz sözümüzün arkasındayız. Anlaştığımız laboratuvar 110 TL karşılığı testleri yapacak ancak bakanlıktan izin bekliyoruz. Herhalde biraz bürokrasiye takıldık. Onunla ilgili de gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bakanlıkla görüşmelerini yapıyor. Gerekse anlaştığımız laboratuvar sahipleri bakanlıkla görüşmeler yapıyor, izinleri takip ediyorlar. Bu sürecin hızla bir an önce başlamasını istiyoruz” dedi.