Genelgelerdeki karmaşa, yolculuklarda PCR testinde karışıklığa neden oluyor
Sırbistan’a PCR testi sonucu ibrazı gerekmeksizin “aşı karnesi” ile gidilmesine karşılık genelgelerdeki karmaşa mağduriyete neden oldu.
Ziya Eren Güray isimli yurttaş, 7 Mayıs’ta gittiği Sırbistan’dan 17 Mayıs’ta dönmek için Pegasus Hava Yolları’ndan bilet aldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre Sırbistan’a PCR testi sonucu ibrazı gerekmeksizin “aşı karnesi” ile giden Güray, İstanbul’a dönüşte iddiaya göre Pegasus’un “PCR testi sonucu” istemesine takıldı.
Genelgede Sırbistan’dan Türkiye’ye gelecek olanlara yönelik bir “PCR testi istenmesi” ibaresi yer almamasına karşın Güray’ın Pegasus’tan PCR testi sonucu istenerek uçuşuna izin verilmedi. Ertesi gün farklı bir firmanın uçağıyla PCR testi sonucu ibraz etmeden Türkiye’ye dönen Güray, CİMER’e şikâyette bulundu.
Pegasus’tan Güray’a “Sırbistan tarafından düzenlenmiş bağışıklık veya aşı sertifikası sahibi olan Sırbistan vatandaşları, (Tam aşılanmış veya bağışıklık sertifikası sahibi aile ferdiyle seyahat eden 18 yaşından küçük yolcular da muaftır) maddesine istinaden uçuşa alınmadığınız tespit edilmiştir” yanıtı verildi.
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