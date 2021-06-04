UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 'yeni elle oynama kuralını' uygulayacak
UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda uygulanacağını duyurdu.
UEFA, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu tarafından elle oynama kuralıyla ilgili yapılan değişikliğin, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda uygulanacağını duyurdu.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek değişikliklerin, 11 Haziran'da başlayacak EURO 2020'de uygulanacağı belirtildi.
Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte, oyuncunun elinin veya kolunun topa her dokunuşu ihlal olmayacak.
Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşının gol atması ya da gol pozisyonuna girmesi artık kural ihlali olarak sayılmayacak.
Yapılan değişikliğe göre elle oynama kuralının ihlal edildiği durumlar ise şöyle:
"Bir oyuncu, elini ve kolunu topa doğru hareket ettirerek topa elleri ve kollarıyla kasıtlı olarak dokunursa, eli ya da koluyla doğal olmayan şekilde vücudunu büyüterek elinin veya kolunun topa temas etme riskini arttırırsa, kazara bile olsa eliyle ya da koluyla gol atar veya eliyle ya da koluyla topa değdikten sonra gol atarsa, kuralı ihlal eder."
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