UEFA Avrupa Ligi Finalinde Inter'i deviren Sevilla şampiyon

21 Ağustos 2020 Cuma, 22:58

UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmasında Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, 6'ncı kez kupayı müzesine götürdü.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Almanya'da oynanan UEFA Avrupa Ligi'nin final karşılaşmasında İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Inter karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Inter, 4'üncü dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı kazanan Romelu Lukaku, 5'inci dakikada topun başına gelerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 12'nci ve 33'üncü dakikalarda sahneye çıkan Luuk de Jong, attığı iki kafa golü ile Sevilla'yı öne geçirdi. 35'inci dakikada Diego Godin yeniden skoru eşitlerken, ilk yarı da 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Müsabakanın ikinci yarısında iki takım da kontrollü oyun tercih ederken, dengeyi 74'te Diego Carlos bozdu. Carlos attığı golle takımını öne geçirdi ve kupanın sahibini tayin etti: 3-2.

Sevilla bu zaferle birlikte 6'ncı kez Kupa 2'nin sahibi oldu.





Stat: RheinEnergie

Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Hessel Steegstra

Sevilla: Bono xx, Navas xxx, Kounde xx, Carlos xx, Reguilon xx, Jordan xx, Fernando xxx, Banega xxx, Suso xx, Ocampos xx, Jong xxx

Yedekler: Vaclik, Sanchez, Sergi Gomez, Escudero, Perez, Gudelj, Torres, Alonso Lara, Genaro Rodrigues, El Haddadi, Vazquez, En Nesyri

Teknik Direktör: Julen Lopetegui

İnter: Handanovic x, Godin xxx, Vrij xx, Bastoni x, Barella xx, Gagliardini xxx, D’Ambrosio xx, Brozovic xxx, Martinez x, Lukaku xxx

Yedekler: Padelli, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Skriniar, Moses, Sensi, Valero, Eriksen, Candreva, Sanchez, Esposito

Teknik Direktör: Antonio Conte

Goller: Lukaku (dk. 5 pen.), Godin (dk. 35) (İnter), Luuk de Jong (dk. 12 ve dk. 33) (Sevilla), Carlos (dk 74)

Sarı kartlar: Diego Carlos, Ever Banega (Sevilla), Nicolo Barella (İnter)



